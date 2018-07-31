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«Мгновенно состарилась»: Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
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«Мгновенно состарилась»: Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Юлия Меньшова наслаждается долгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.
Юлия опубликовала в Instagram фото с прогулки. Как указала в комментариях сама ведущая, она вышла пройтись по местной «деревеньке», чтобы продемонстрировать новый наряд.
Меньшова облачилась в темно-серое платье с рукавами-воланами и мягкие туфли в тон. По словам звезды, обновки она получила в подарок на день рождение от матери актрисы Веры Алентовой.
Примечательно, что звезда нанесла на лицо минимум макияжа, чем вызвала жаркие споры подписчиков. Комментаторы разделились на два лагеря: первые уверяли, что публичные люди должны выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать, при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди, рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.
"Фото как фото. Без грима…и всего-то…увы время. Все состаримся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Что-то Юлю не узнала на этом фото», «Ой что с лицом, неудачная пластика?», «А мне нравится любая Юля в любом прикиде. Она в отпуске и может отдохнуть от макияжа, просто немного погримасничала для прикола», «Ну старше тут Юлия выглядит, то ли освещение, то ли не выспалась…», «Чет мгновенно состарилась…», «Вы здесь совсем другая 😞😞😞», «Что с лицом?Макияжа не хватает😮», «За то что вы не боитесь публиковать фото без макияжа— респект и молодец!», «Юль, неудачная фотка…без обид», «Удивляюсь негативным комментам! „Людишки“ и сюда добрались…! Прикольное фото!», — писали интернет-обыватели.
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