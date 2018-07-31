Лес или каменный мешок? Почему зелёные пояса в городах создают с трудом

Общественники в регионах Северного Кавказа борются за сохранение городских лесов, парков и скверов. Для этого в крупных городах собираются оформить их как зелёные щиты, с запретом вырубать деревья.

Рубят на корню

«Зелёный щит — очень полезный проект, — полагает член общественной организации в КБР «Республика — общее дело» Хаджимурат Хакуашев. — Но муниципалитеты не должны подходить к делу формально. Пока наши инициативы в мэрии Нальчика рубят на корню. К примеру, мы предложили включить в зелёный пояс Нальчика участки, которые находятся в границах лесничества посёлка Вольный Аул. Но это предложение отклонили сначала в Общественной палате республики, а затем в министерстве природных ресурсов и экологии КБР. Мотивировали тем, что участки проблемные. Их нужно отмежевать, поставить на кадастровый учёт и только потом оформлять как объекты зелёного щита. Это стоит больших денег, а в республиканском бюджете их нет».

В итоге «щит», который мог бы занять более четырёх тысяч километров, в республике создавать не будут.

Битва за скверы

«Руководители краевой столицы в конце 90 и начале нулевых отдали под частную застройку много участков в Русском лесу, — говорит руководитель ставропольского отделения экологического общественного движения «Зелёная Россия» Владимир Емельянов . — Их тут же приватизировали, и теперь вернуть землю в муниципальную собственность невозможно. А значит, и включить участки в зелёный щит не получится. Очень жаль! Ведь в Ставрополе и без того в последние годы вырубили немало деревьев».

Как сообщили в ставропольском отделении ОНФ, в краевой столице самый острый дефицит зелени — в густонаселённых районах юго-запада, где на сотни тысяч человек лишь один парк. За скверы идёт настоящая война. Чтобы многочисленные застройщики их не вырубали, нужно провести большую работу по межеванию и постановке этих зелёных островков на кадастровый учёт. В городской казне на это денег нет.

Непонятна ситуация с Невинномысском . Экологи города сейчас борются за то, чтобы включить город химиков в список населённых пунктов, в которых можно создавать зелёный щит.

Проблема в том, что города с населением меньше 300 тысяч человек не могут принимать участие в этом проекте. А в Невинномысске проживают чуть больше 117 тыс., поэтому, полагают общественники, за промышленную столицу края власти Ставрополья должны похлопотать на федеральном уровне.

Активисты из КЧР готовы включиться в федеральный проект, но пока им многое непонятно.

«Раньше вдоль Пятигорского шоссе тянулся лес. Деревья вырубили, а участки раздали частным застройщикам, — говорит председатель регионального отделения «Партия возрождения России» по Карачаево-Черкесии Инна Нашева. — Неплохо было бы включить эти наделы в зелёный щит. Но я так и не нашла ответа на вопрос, каким образом это возможно. Могут ли собственники участков рассчитывать на какие-то компенсации, если на их землях будут восстанавливать зелёные насаждения?».