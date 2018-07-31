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МОЭСК закончит подготовку электроснабжения Москвы к зиме в ноябре
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МОЭСК закончит подготовку электроснабжения Москвы к зиме в ноябре 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОЭСК завершит все подготовительные работы по обеспечению надежности электроснабжения зимой в Москве в ноябре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел электроподстанцию «Елоховская» ПАО «МОЭСК». Это один из крупных объектов, который снабжает электроэнергией центр и восток Москвы.
«Все жилищно-коммунальные и энергетические компании работают над тем, чтобы в течение ближайшего месяца основные работы по подготовке к зиме закончились. Одной из крупнейших компаний в городе является электросетевая компания МОЭСК, у которой на балансе десятки тысяч подземных и надземных кабелей. От этих работ во многом зависит надежность электроснабжения», — сказал Собянин.
Генеральный директор МОЭСК Петр Синютин подчеркнул, что все подготовительные работы компания завершит в ноябре.
«В ноябре, я вам обещаю, компания будет готова к зиме, и надежность электроснабжения в зимний период для города будет обеспечена», — отметил Синютин.
Как добавляется в сообщении, электроподстанцию «Елоховская» ввели в эксплуатацию в 1978 году. Ее мощность — 500 мегавольт-ампер. Она обеспечивает электроснабжение районов Красносельский, Преображенское, Сокольники, Мещанский и Басманный.
Энергию подстанции потребляют Казанский вокзал, станция метро «Красные Ворота», НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, ОАО «Бабаевский кондитерский концерн» и другие.
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