В Перми наклонившийся столб угрожает прохожим 

Пермяки возмутились покосившимся столбом. Фото они разместили в соцсетях. Опасная конструкция находится на территории пермского техникума отраслевых технологий на улице Обвинская.
В комментариях к посту люди возмущаются:
«Уже неделю висит столб. Держась лишь благодаря забору. Страшно там ходить. Особенно в ветреную погоду».
Столб беспокоит жителей Свердловского района больше недели. Люди стараются обходить место со свисающей опорой стороной. Некоторые стремительно перебегают и идут дальше по своим делам или на работу.
Как сообщает «Вести Пермь», в техникуме пообещали устранить опасность в ближайшее время. Найти подрядчика для работ помогут в администрации района.