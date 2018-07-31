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В Перми наклонившийся столб угрожает прохожим
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В Перми наклонившийся столб угрожает прохожим 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяки возмутились покосившимся столбом. Фото они разместили в соцсетях. Опасная конструкция находится на территории пермского техникума отраслевых технологий на улице Обвинская.
В комментариях к посту люди возмущаются:
«Уже неделю висит столб. Держась лишь благодаря забору. Страшно там ходить. Особенно в ветреную погоду».
Столб беспокоит жителей Свердловского района больше недели. Люди стараются обходить место со свисающей опорой стороной. Некоторые стремительно перебегают и идут дальше по своим делам или на работу.
Как сообщает «Вести Пермь», в техникуме пообещали устранить опасность в ближайшее время. Найти подрядчика для работ помогут в администрации района.
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