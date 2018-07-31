В Перми наклонившийся столб угрожает прохожим

Пермяки возмутились покосившимся столбом. Фото они разместили в соцсетях. Опасная конструкция находится на территории пермского техникума отраслевых технологий на улице Обвинская.

В комментариях к посту люди возмущаются:

«Уже неделю висит столб. Держась лишь благодаря забору. Страшно там ходить. Особенно в ветреную погоду».

Столб беспокоит жителей Свердловского района больше недели. Люди стараются обходить место со свисающей опорой стороной. Некоторые стремительно перебегают и идут дальше по своим делам или на работу.

Как сообщает «Вести Пермь», в техникуме пообещали устранить опасность в ближайшее время. Найти подрядчика для работ помогут в администрации района.