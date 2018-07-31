Археологи впервые показали ценности из «тайной» римской гробницы

Германии археологи впервые представили широкой общественности хорошо сохранившиеся артефакты, обнаруженные в прошлом году в римском саркофаге III века.

Как сообщает The Associated Press, захоронение было обнаружено на западе страны. Оно датировано III веком нашей эры. Саркофаг массой 4,5 тонны был обнаружен на обочине дороги, связывавшей римские поселения Треворум и Колония. Сейчас это немецкие города Трир и Кельн

В саркофаге находились останки молодой римской женщины. Ее погребли вместе с множеством парфюмерных сосудов и ручным серебряным зеркалом. Массивный каменный гроб также содержал большое количество косметики, ювелирных изделий и нож с рукоятью в форме фигуры Геркулеса.

До последнего времени об открытии не сообщалось. Исследователи полагали, что поблизости могут находиться и другие захоронения. Находку держали в тайне, опасаясь мародеров.