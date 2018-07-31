Экс-глава «Корпорации развития Карелии» предлагает использовать рабский труд на заготовке ягод

На одной из площадок Национального лесного форума представитель компании «Русбиоальянс» Анна Позднякова посетовала на то, что жители Карелии не горят желанием заниматься сбором дикоросов для переработчиков. По ее мнению, ситуацию может спасти привлечение иностранной рабочей силы. В качестве примера Позднякова привела граждан Тайланда, которые работают на заготовке дикоросов в Финляндии за 300 евро в месяц. По мнению бывшей чиновницы, за такую сумму жители Карелии вряд ли согласятся работать в лесу с утра до вечера.

«Тайцы сегодня готовы за меньшие деньги работать, практически используя рабский труд. Это более дешевый труд, который сегодня возможно завести в лес. Поставить одного надсмотрщика. Дать ему кастрюлю с супом. Он их накормит и они соберут ему нужное количество ягод. Выгоднее привезти тайцев! Выгоднее!», — передает слова Поздняковой интернет-газета «Вести Карелии»

В ответ участники форума озвучили альтернативный вариант: оставить рабский труд плантаторам и срочно искать возможности для повышения стоимости закупки дикоросов у сборщиков.

Анна Позднякова — экс-депутат ЗС РК, бывший руководитель «Корпорации развития Карелии». Прославилась тем, что стала автором популярного в регионе мема «Карелфорния». В 2016 году обвинялась в мошенничестве с бюджетными средствами. Освобождена от уголовного преследования по амнистии.

Фото: pixabay.com