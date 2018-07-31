Русскую версию Conqueror's Blade будет издавать компания Mail.ru

Китайская Action MMO с элементами стратегии Conqueror's Blade переберется на западный рынок. Русскую версию будет издавать известная компания Mail.ru , а на территории Европы и Северной Америки игра выйдет под крылом ее дочернего подразделения My.com.

Уже сейчас на официальном сайте можно приобрести один из трех наборов основателя, которые дают гарантированный доступ к закрытому бета-тестированию проекта, а также одарят вас бонусами на старте. Стоимость варьируется от 599 рублей до 3999 рублей. Conqueror's Blade станет распространяться по модели Free to Play.

UPD: Сайт временно не работает.