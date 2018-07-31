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Русскую версию Conqueror's Blade будет издавать компания Mail.ru
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Русскую версию Conqueror's Blade будет издавать компания Mail.ru 

MMO13 2 часа назад
Фото: MMO13
Китайская Action MMO с элементами стратегии Conqueror's Blade переберется на западный рынок. Русскую версию будет издавать известная компания Mail.ru, а на территории Европы и Северной Америки игра выйдет под крылом ее дочернего подразделения My.com.
Уже сейчас на официальном сайте можно приобрести один из трех наборов основателя, которые дают гарантированный доступ к закрытому бета-тестированию проекта, а также одарят вас бонусами на старте. Стоимость варьируется от 599 рублей до 3999 рублей. Conqueror's Blade станет распространяться по модели Free to Play.
UPD: Сайт временно не работает.
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