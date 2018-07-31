Крест святой Нины: как его узнать 

Крест святой Нины занимает особое место среди святынь, почитаемых Грузинской Православной Церковью. Согласно легенде, этот предмет подарила святой сама Богородица. Крест святой Нины несложно узнать, так как он имеет по крайней мере одно существенное отличие от других христианских крестов.
Обретение святыни
Грузинский царь Мириан III получил крест, согласно завещанию самой Нины. Благодаря ей, он стал первым правителем Иверии (древнего Грузинского царства), принявшим христианство и сделавшим эту религию государственной. А произошло это после одного чудесного явления. По легенде, Мириан заблудился в лесу во время охоты. Землю окутала темнота, и царь, отчаявшись, принялся просить о помощи Бога. В этот момент свет вернулся, а царь, возвратившись домой, тут же покрестился. Долгие годы крест святой Нины находился в грузинском городе Мцхете, потом во время гонений его неоднократно прятали в самых разных местах, пока святыня не оказалась у царя Бакара. Его потомок в свою очередь отдал крест тогдашнему императору Александру I. Но российский правитель не стал присваивать реликвию себе, а отослал ее в Тбилиси.
История Нины
Согласно житию святой, Нина родилась в Каппадокии (территория современной Турции). Ее воспитывала старица Нианфора. Нианфора рассказывала девочке о Христе. От нее же Нина узнала и о хитоне, одежде Иисуса, которой после его распятия завладел один из стражников. Старушка поведала своей воспитаннице о том, что хитон находится на территории Иверии. Став постарше, Нина решила отправиться на его поиски. Кроме того, девушка вознамерилась проповедовать Евангелие жителям Иверии. Сама Богоматерь явилась будущей святой и подарила ей знаменитый крест. Чудом Нине удалось избежать смерти от руки армянского царя Тиридата, который велел убить ее спутниц. Позже, когда Тиридат заболел, а Григорий Просветитель его исцелил, правитель наконец принял христианство. Что касается Нины, то она скончалась предположительно в 335 году. Ее мощи находятся в одном из женских монастырей в Грузии.
Крест святой Нины
Крест святой Нины выполнен из виноградной лозы. Перекрестие двух палочек скреплено волосами святой. При этом концы поперечной перекладины креста опущены вниз. Эту святыню даже на иконах изображают только в таком виде. Именно благодаря данному обстоятельству крест святой Нины несложно узнать среди сотен и тысяч других крестов. С начала XIX века крест находится там же, куда его передал российский император Александр I, то есть в Тбилиси. Он хранится в главном храме города Сиони. Крест помещен в окованный серебром киот. На крышке киота можно увидеть изображения сцен из жизни святой Нины.