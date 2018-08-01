Володин обсудил с политологами пенсионную реформу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 1 августа провел встречу с политологами, на которой обсудил итоги парламентской сессии, перспективы осенней депутатской повестки и то, с чем предстоит работать Думе в перспективе. И пока одни участники встречи отшучивались на своих страничках в Facebook, что «пирожные были невкусные, зато разговор — интересный», другие эксперты отмечали значимость подобных встреч. Тем более что спикер ГД планирует проводить их на постоянной основе перед началом каждой сессии. Во время беседы поднимались вопросы пенсионной реформы, одиозного парламентария Натальи Поклонской , отношений Госдумы с администраций президента и правительством.

Эксперты, опрошенные «Штормом», сошлись во мнении, что руководство ГД понимает как непопулярность пенсионной реформы, так и необходимость повышения пенсий.

Глава фонда ИСЭПИ политолог Дмитрий Бадовский в разговоре со «Штормом» отметил, что тема пенсионной реформы на данный момент в дискуссиях является одной из основных.

«На встрече достаточно подробно говорилось о совершенствовании пенсионной системы. Тем более, что Дума готовится к рассмотрению этих вопросов в ключевом втором чтении. Под эти задачи депутаты продлили период сбора и обсуждения поправок до конца сентября», — пояснил он.

«Необходимо дожидаться второго чтения по данному законопроекту, в формате дискуссии готовить поправки к нему и смотреть, что получится в итоге. Это сейчас самый разумный подход», — написал на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Фетисов

Помимо пенсионной реформы на встрече обсуждалось и изменение работы регламента Госдумы, а также увеличение количества сессий для депутатов, поскольку достаточно странно получается, «когда весенняя сессия заканчивается в конце июля».

«ГД со следующей сессии переходит на три пленарных заседания в неделю, и обсуждается, что сессий за год станет не две, а четыре. Это позволит более эффективно прорабатывать законопроекты», — добавляет Фетисов.

Особое внимание во время беседы было уделено приоритетности рассмотрения законопроектов. По словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, спикер ГД Вячеслав Володин рассказывал политологам о том, что если какой-то документ был внесен ранее, но не рассмотрен, то новые законопроекты по этой теме рассматриваться не будут.

«Вячеслав Викторович (Володин) также рассказал об отношениях с правительством. Первый год они были непростые. Но премьер-министр Дмитрий Медведев часто поддерживал депутатов и поправлял даже где-то министров. Поэтому сейчас отношения можно оценить как «лучше, чем хорошо». Речь шла и о том, как администрация президента взаимодействует с ГД и наоборот. Во внешнем управлении Госдумой или в какой-то чрезмерной опеки со стороны чиновников АП нет необходимости. Госдума реализует повестку президента, как и все. И в этом смысле ГД и АП — партнеры в реализации общей повестки«, — пояснил политолог.

Эксперт также добавил, что руководитель нижней палаты парламента во время разговора с политологами сказал «много хороших слов об оппозиции. Поскольку стало меньше эмоций и больше дел». В частности, похвалил депутата от «Справедливой России» Галину Хованскую и ее коллегу по фракции, председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова

Впрочем, если резюмировать итоги встречи спикера Госдумы с российскими политологами, то ее, по словам одного из участников, можно охарактеризовать коротко — «диалог, компромисс, минимум конфронтации».

«Володин все-таки очень сильный политик — zeitgeist (дух времени. — Примеч. «Шторма) чувствует великолепно, ведь и общество сейчас тоже настроено на разговор. Традиционный конфронтационно-истеричный стиль отечественной политики всем изрядно поднадоел», — прокомментировал один из политологов.