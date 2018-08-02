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Володин обсудил с экспертами изменения в пенсионной системе
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Володин обсудил с экспертами изменения в пенсионной системе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел традиционную встречу с ведущими экспертами и политаналитиками по итогам весенней сессии. Обсуждались наиболее общественно-значимые темы из актуальной законодательной повестки — в том числе совершенствование пенсионной системы.
Володин рассказал участникам встречи о планах работы депутатов в предстоящую осеннюю сессию, а его собеседники задали вопросы.
Согласно свидетельству участника встречи политолога Дмитрия Фетисова, «руководство ГД осознает необходимость изменений пенсионного законодательства». «Как понимает и необходимость сохранить систему в целом и добиться существенного повышения пенсий», — поделился политолог. В Госдуме намерены в формате дискуссии готовить поправки ко второму чтению, и этот подход Фетисов оценил как «разумный».
Обсуждались, в частности, и изменения в думском регламенте. А именно, тот факт, что нижняя палата парламента со следующей сессии переходит на три пленарных заседания в неделю, и обсуждается, что сессий за год станет не две, а четыре. Это позволит более эффективно прорабатывать законопроекты, оценил Фетисов.
— В ГД понимают, что эффективность законопроекта на 90% зависит от его проработки на фракциях и комитетах, — поделился он.
Политолог также сделал вывод из общения, что в нижней палате хотят усиливать экспертную проработку законопроектов. Опять же, в целях повышения качества законопроектов.
Поговорили и об отношениях с кабмином, и у Фетисова сложилось впечатление, что у ГД нет никаких конфликтов ни с правительством, ни с Администрацией президента.
— Несмотря на то, что обратное пытаются представить ряд экспертов и анонимных ТГ-каналов. Володин подробно и с конкретными примерами объяснял, как строятся отношения между этими институтами, — сообщил эксперт.
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