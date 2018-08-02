Володин обсудил с экспертами изменения в пенсионной системе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел традиционную встречу с ведущими экспертами и политаналитиками по итогам весенней сессии. Обсуждались наиболее общественно-значимые темы из актуальной законодательной повестки — в том числе совершенствование пенсионной системы.

Володин рассказал участникам встречи о планах работы депутатов в предстоящую осеннюю сессию, а его собеседники задали вопросы.

Согласно свидетельству участника встречи политолога Дмитрия Фетисова , «руководство ГД осознает необходимость изменений пенсионного законодательства». «Как понимает и необходимость сохранить систему в целом и добиться существенного повышения пенсий», — поделился политолог. В Госдуме намерены в формате дискуссии готовить поправки ко второму чтению, и этот подход Фетисов оценил как «разумный».

Обсуждались, в частности, и изменения в думском регламенте. А именно, тот факт, что нижняя палата парламента со следующей сессии переходит на три пленарных заседания в неделю, и обсуждается, что сессий за год станет не две, а четыре. Это позволит более эффективно прорабатывать законопроекты, оценил Фетисов.

— В ГД понимают, что эффективность законопроекта на 90% зависит от его проработки на фракциях и комитетах, — поделился он.

Политолог также сделал вывод из общения, что в нижней палате хотят усиливать экспертную проработку законопроектов. Опять же, в целях повышения качества законопроектов.

Поговорили и об отношениях с кабмином, и у Фетисова сложилось впечатление, что у ГД нет никаких конфликтов ни с правительством, ни с Администрацией президента

— Несмотря на то, что обратное пытаются представить ряд экспертов и анонимных ТГ-каналов. Володин подробно и с конкретными примерами объяснял, как строятся отношения между этими институтами, — сообщил эксперт.