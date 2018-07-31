Богомолец: Украинцы только платят по европейским ценам

Все реформы, которые проводятся в стране, делаются в пользу требований внешних финансовых кредиторов, медреформа не исключение, заявила народный депутат от БПП Ольга Богомолец

«Медицинская реформа в Украине направлена на сокращение государственных выплат на медицину. В том числе на сокращение количества медицинских учреждений и количества врачей. И как следствие сокращение населения», — сказала она в эфире канала NewsOne.

По ее словам, власть стремится перейти на европейские стандарты в оплате населением государственных услуг, но при этом не спешит переходить на европейские стандарты качества предоставления этих услуг. Это в первую очередь касается медицины.

Она также подчеркнула, что в стране до сих пор отсутствуют современные стандарты лечения онкологических и сердечнососудистых больных.

«Мы должны не только платить европейские цены за газ, но и лечить людей по европейским стандартам. Что конкретному больному должен сделать врач при конкретном заболевании», — сказала она.

По мнению народного депутата, власть не спешит с имплементацией этих стандартов в медицине, потому что эти стандарты должны обеспечиваться финансово.

«Все это сделать элементарно просто. Но этого не делается, потому что цели другие», — резюмировала Богомолец.