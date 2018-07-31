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Число подписок на видеосервисы в Австралии выросло на 54%
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Число подписок на видеосервисы в Австралии выросло на 54% 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
SVOD-рынок Австралии продолжает уверенно расти. По состоянию на конец июня 2018 года число подписок достигло 9,1 млн — это на 54% больше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные молодой аналитической компании Telsyte.
За тот же период, доходы SVOD-сервисов в Австралии существенно выросли (почти на 90%), к концу года совокупная выручка по прогнозам достигнет $700 млн  Telsyte прогнозирует, что к концу июня 2022 года число подписок более чем удвоится (до 22 млн).
Стриминговые развлечения — доставляемые на подключенные к интернету устройства, такие как смартфоны, медиаприставки, игровые консоли и Smart TV — быстро становятся основным способом просмотра видеоконтента потребителями.
Совокупно, по оценке Telsyte, 43% домохозяйств Австралии на конец июня 2018 года подписаны на SVOD-сервисы, на 30% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в США этот показатель 70%, в Великобритании — 60%, что демонстрирует потенциал для роста в будущем.
Лидер рынка Netflix — примерно 3,9 млн подписок, за ним идет Stan — чуть больше 1 млн Тем не менее, новые сервисы (например, Amazon Prime, Foxtel Now) и растущий список популярных спортивных и прочих сервисов по интересам вместе удовлетворяют спрос австралийской аудитории на видеоконтент.
Новые SVOD-сервисы, в том числе потенциальный сервис от Disney, НВО и различные спортивные предложения, соберут по прогнозам еще большую аудиторию.
Исследование Telsyte показывает, что австралийцы чувствуют себя все более комфортно с развлекательными сервисами на базе подписки, миллионы переходят на SVOD-сервисы, музыкальные стриминговые сервисы (такие как Spotify и Apple Music) и подписки в игровых консолях (например, PlayStation Plus, Xbox Live Gold).
Рост SVOD-сервисов оказывает давление на традиционное платное ТВ, которое присутствуют примерно в трети домохозяйств Австралии (на конец июня 2018 года), с 2017 года показатель неизменен. Рост Fetch TV, позволяющий подключаться и к SVOD и платному ТВ контенту через его приставки, компенсирует падение подпиcок у Foxtel.
Управляющий директор Telsyte, Фоад Фадагхи говорит, что SVOD рынок не показывает признаков, что «победителю достается все».
«Потребителям комфортно с различными подписками, и они подписываются на различных провайдеров для доступа к эксклюзивному контенту и онлайн спортивным программам», — комментирует Фадагхи.
Австралийцы любят спортивные трансляции, такие как AFL, NRL и Netbal (все права эксклюзивно принадлежат Telstra), спрос на них крайне высокий, использование превышает заявленные в феврале 2018 года 1,5 млн подписчиков. Другими популярными нишевыми сервисами являются UFC, NBA и MLB.
Несмотря на технические сложности, Telsyte оценивает, что около 2 млн австралийцев посмотрели Чемпионат Мира по футболу 2018 через Optus Sport.
SVOD сервисы являются мощными драйверами потребления данных в сетях как фиксированных, так и мобильных.
«Среднемесячный объем потребляемых данных как в мобильном, так и в фиксированном вещании SVOD-пользователями на 45% выше по сравнению с аудиторией, не использующей SVOD», — говорит ведущий аналитик Telsyte Элвин Ли.
SVOD зависит от наличия подключения к сети, и по мере развития 5G и беспроводных сетей все больше австралийцев получат возможность доступа к потоковому вещанию в 4К и HDR качестве, которое быстро становится стандартом на новых Smart TV, и все больше поддерживается другими цифровыми устройствами.
Исследование Telsyte показывает, что 1 из 6 австралийцев смотрел фильмы или ТВ программы в 4К HDR за последние 12 месяцев. Среди владельцев 4К ТВ, 1 из 3 смотрели 4К HDR контент, демонстрируя растущий пользовательский интерес к видео в высоком качестве, когда оно доступно.
По данным Telsyte 4К ТВ уже есть в примерно 15% австралийских домохозяйств и к 2022 году проникновение достигнет 50%.
Рост традиционных онлайн ТВ сервисов (таких как 7Plus, 9Now, tenplay, ABC iView, SBS On Demand) замедлился, и проникновение SVOD вскоре обгонит их. Telsyte оценивает, что сейчас 4,1 млн домохозяйств пользуются SVOD, тогда как catch-up VOD — 5,2 млн  Тем не менее, VOD и сервисы работающие по рекламной модели, в случае с iView от ABC, продолжают быть важным каналом детского контента, более 5,5 млн детей пользуются ими, что на 6% больше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК: Advanced Television
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