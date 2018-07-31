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Викторина «Города Югры»
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Викторина «Города Югры» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
И вновь в Югре — Викторина! По инициативе Общественной палаты и общественных организаций в рамках проекта «Многовековая Югра» 9 сентября 2018 года для жителей округа будет проведена историко-краеведческая Викторина «Города Югры», приуроченная к 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях. В год грандиозного юбилея мы хотим привлечь внимание всех югорчан к историческому и культурному наследию городов Югры. Проект «Многовековая Югра» реализуется при поддержке Российской академии наук, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, государственных университетов Югры, а также крупных социально ориентированных предприятий нашего региона.
Викторина проходит в 15 городах Югры. В частности, участие в ней могут принять жители Ханты-Мансийска, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Советского, Сургута, Лянтора, Урая и Югорска.
20 августа 2018 года здесь будут размещены анкеты для участников историко-краеведческой Викторины «Города Югры». Анкеты будет включать в себя 10 вопросов, 5 из которых будут посвящены общеокружным историческим событиям, остальные 5 — истории становления каждого из 15 городов. Всего для югорчан оргкомитеты подготовят 80 вопросов.
При сдаче анкеты каждый получит подарок. И, кроме этого, каждый участник станет претендентом на получение ценных подарков, главные из которых — автомобили, телевизоры, сотовые телефоны, бытовая техника и много других. Подробности о проведении Викторины узнавайте на портале «Открытый регион — Югра» — myopenugra.ru. Телефон горячей линии: 8 800 101 00 86, Центр «Открытый регион».
Участвуй и побеждай!
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