Появилась схема перекрытия дорог на Нагорной

Дороги перекроют до 20 сентября

Самаре приступили к ремонту тепловых сетей. Из-за этого движение транспорта временно ограничили на участке Нагорной от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Об этом сообщили в городской администрации.

Для автомобилистов подготовили наглядную схему с ограничениями:

Дорогу после восстановительных работ откроют в воскресенье, 19 августа.

— С 20 августа по 20 сентября рабочие будут приводить в порядок инженерные коммуникации на улице Александра Матросова в границах ее пересечения с Нагорной, — рассказали в самарской мэрии.

Поэтому автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее.