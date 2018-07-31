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Появилась схема перекрытия дорог на Нагорной
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Появилась схема перекрытия дорог на Нагорной 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Дороги перекроют до 20 сентября
В Самаре приступили к ремонту тепловых сетей. Из-за этого движение транспорта временно ограничили на участке Нагорной от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Об этом сообщили в городской администрации.
Для автомобилистов подготовили наглядную схему с ограничениями:
Дорогу после восстановительных работ откроют в воскресенье, 19 августа.
— С 20 августа по 20 сентября рабочие будут приводить в порядок инженерные коммуникации на улице Александра Матросова в границах ее пересечения с Нагорной, — рассказали в самарской мэрии.
Поэтому автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее.
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