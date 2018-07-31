В Орловской области провалилась закупка передвижных поликлиник

Электронный аукцион, в ходе которого планировали закупить передвижные медицинские комплексы для орловских больниц, признан несостоявшимся.

На участие в торгах была подана только одна заявка. Предложения ООО «Торговый дом Ворсма» признаны несоответствующими техническому заданию в части габаритных размеров комплекса, мощности двигателя, емкости топливного бака, уровня шума на рабочем месте персонала.

Напомним, за 52,8 планировали купить девять поликлиник на колесах. Технику рассчитывали получить к сентябрю этого года. Передвижные комплексы должны быть оснащены необходимым, чтобы медики оказывали помощь и давали консультации в населенных пунктах до 100 человек. Кроме того, такие транспортные средства могут быть использованы для проведения диспансеризации, профилактических и иных осмотров.

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