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В Орловской области провалилась закупка передвижных поликлиник
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В Орловской области провалилась закупка передвижных поликлиник 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Электронный аукцион, в ходе которого планировали закупить передвижные медицинские комплексы для орловских больниц, признан несостоявшимся.
На участие в торгах была подана только одна заявка. Предложения ООО «Торговый дом Ворсма» признаны несоответствующими техническому заданию в части габаритных размеров комплекса, мощности двигателя, емкости топливного бака, уровня шума на рабочем месте персонала.
Напомним, за 52,8 планировали купить девять поликлиник на колесах. Технику рассчитывали получить к сентябрю этого года. Передвижные комплексы должны быть оснащены необходимым, чтобы медики оказывали помощь и давали консультации в населенных пунктах до 100 человек. Кроме того, такие транспортные средства могут быть использованы для проведения диспансеризации, профилактических и иных осмотров.
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