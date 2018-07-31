В Уфе погиб ребенок из-за неправильных действий врача перинатального центра

Случай произошел еще в мае 2017 года. Женщина поступила в больницу, так как подходил срок родов. Через два дня, 12 мая после 10 часов вечера у нее начались, которые оказались осложненными. Как считают следователи, врач не оказала помощь, необходимую в таких случаях, в итоге ребенок родился через шесть часов после начала родов в состоянии асфиксии тяжелой степени. Четыре дня его пытались спасти в реанимации, но не удалось.

Изучив все материалы дела, следователи заключили, что если бы помощь была оказана правильно и своевременно, то смерти ребенка можно было бы избежать.

Врач обвиняется по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Вскоре дело будет передано в суд.