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В Уфе погиб ребенок из-за неправильных действий врача перинатального центра
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В Уфе погиб ребенок из-за неправильных действий врача перинатального центра 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Из-за неправильного решения, принятого акушером-гинекологом в процессе родов, в Республиканском перинатальном центре Уфы, умер ребенок, сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Случай произошел еще в мае 2017 года. Женщина поступила в больницу, так как подходил срок родов. Через два дня, 12 мая после 10 часов вечера у нее начались, которые оказались осложненными. Как считают следователи, врач не оказала помощь, необходимую в таких случаях, в итоге ребенок родился через шесть часов после начала родов в состоянии асфиксии тяжелой степени. Четыре дня его пытались спасти в реанимации, но не удалось.
Изучив все материалы дела, следователи заключили, что если бы помощь была оказана правильно и своевременно, то смерти ребенка можно было бы избежать.
Врач обвиняется по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Вскоре дело будет передано в суд.
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