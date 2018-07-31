Велосипедисты изучат флору и фауну парка «Кузьминки-Люблино»

В ходе велоэкскурсии по природной территории «Кузьминки-Люблино» в среду, 1 августа, участники изучат флору и фауну парка. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

— Маршрут по парку «Кузьминки-Люблино» интересен тем, что тематически включает в себя сразу несколько экскурсий. Это история усадьбы, природа, флора и фауна, множество секретов и легенд парка, от лучшей точки для прослушивания лягушачьих концертов до места, где жил Петр I, — пояснила пресс-секретарь парка Мария Антонова.

Экскурсия подходит для жителей старше семи лет, умеющих кататься на велосипеде.

Начало в 15.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93.

Сбор участников пройдет по адресу ул. Кузьминская, д. 10. (ис)