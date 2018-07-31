Препятствия для сближения России и США

27 июля в Белом доме сообщили о намерении президента Трампа принять президента Путина в Вашингтоне в начале 2019 года, а также самому впоследствии отправиться в Москву . Это стало бы третьей российско-американской встречей на высшем уровне за год, если учитывать переговоры в Хельсинки 16 июля 2018 года. Но можно ли рассматривать эти саммиты как предвестник сближения двух стран?

Дональд Трамп вот уже более 30 лет высказывает свое мнение о внешней политике страны и всегда выступал за такое сближение. Американский лидер считает, что у США есть стратегический соперник в лице Китая , и что его необходимо сдерживать. Он уверен, что Россия — больше не СССР, и что вместе с сателлитами из ОВД она лишилась статуса стратегического противника. Потому нужно просто не дать ей броситься в объятья Китая, чтобы Пекин не взял под контроль весь евразийский массив (на это отчасти направлена китайская политика «нового шелкового пути»).

Во внешней политике Трамп отринул неоконсерватизм (повсеместный экспорт демократии и прав человека в американском их понимании, при необходимости силой) в пользу реализма. В рамках большого треугольника США-Россия-Китай он считает первоочередной задачей Вашингтона недопущение формирования настроенного против него альянса Москвы и Пекина. Именно поэтому он вопреки всем стремится наладить отношения с Россией.

Но получится ли у него? Уверенности на этот счет нет, так как на пути российско-американского сближения лежат серьезные препятствия.

Первое заключается асимметрии поведения Трампа и Путина. Второй неизменно отстаивает интересы России, а первому всегда очень трудно публично выразить несогласие с ним. На совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки Трамп сказал, что не думает, что Россия на самом деле вмешалась в американские выборы в 2016 году. Тем самым он пошел против американской разведки. Два дня спустя ему пришлось дать задний ход на фоне волны возмущения, которую вызвали его слова в информационно-политических кругах в Вашингтоне, где холодная война оставила куда более глубокий след, чем в Западной Европе.

В стремлении скомпенсировать нестабильное, по их мнению, поведение Трампа в дипломатической сфере американский Сенат и высшие сферы исполнительной власти ужесточают позицию по России, что отнюдь не способствует доверию россиян к американцам.

Стоит отметить, что мнение о России в США очень сильно колеблется между Белым домом, Пентагоном Госдепартаментом и Конгрессом. НАТО ЕС , в целом, пользуются популярностью среди американской политической и административной элиты, тогда как Трамп презирает Евросоюз и готов мириться с альянсом лишь при условии значительного повышения европейских отчислений. В Москве все совершенно иначе: Путин проводит именно такую дипломатию, какую хочет. Российский лидер хочет смерти НАТО, поскольку ее существование, как он считает, совершенно неоправданно после роспуска ОВД.

25 июля 2018 года госсекретарь Майк Помпео сделал торжественное заявление по Крыму , который был аннексирован Россией в марте 2014 года. Как ни странно, оно напоминает слова его предшественника Самнера Уэллеса (Sumner Welles), которые тот произнес 23 июля 1940 года о Прибалтике (аннексирована СССР в июне 1940 года по тайному приложению к пакту Молотова-Риббентропа). США никогда не признают аннексию и запретят своим дипломатам ездить в Крым. Такие дипломатические заявления очень практичны, поскольку о них можно вспоминать или забывать в зависимости от обстоятельств и собеседников. Слова Уэллеса не помешали формированию прочного военного альянса США и СССР с 1941 по 1945 год. Таким образом, заявление Помпео не может само по себе считаться непреодолимым препятствием для российско-американского сближения, однако просто так сбросить со счетов его не получится. Американская дипломатия не простит Путину, что он нарушил обязательства своего предшественника Ельцина насчет территориальной целостности Украины , взятые им во время саммита в Будапеште в декабре 1994 года (взамен на это Киев согласился на ликвидацию своего ядерного арсенала).

Хотя Крым и является исторически российским со времен Екатерины II, а украинская экономика не играет большой роли на европейском пространстве, российско-украинский конфликт (он может в любой момент вновь вспыхнуть в Донбассе) серьезно отравляет ситуацию. Во всяком случае, достаточно, чтобы помешать Вашингтону и Москве заняться куда более важными геополитическими проблемами…