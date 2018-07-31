«Ведомости»: редакция Forbes в РФ просит головной офис не утверждать Золотова главредом

"По их словам, редакция просит Forbes Media не утверждать в должности главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова", — отмечает издание.

Российская версия Forbes издается медиа-группой ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. В начале июня ACMG сообщила, что в связи с «неудовлетворенностью качеством работы» редакцию покидает главред издания Николай Усков , исполняющим обязанности главреда был назначен Николай Мазурин . Усков связал свое увольнение с «борьбой владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes». По его словам, речь идет о независимости редакционных стандартов, редакционной политики, на которые постоянно покушался владелец группы ACMG.

На днях в СМИ появилась информация о блокировке доступа журналистам к редакционной системе издания, в пресс-службе группы ACMG сбой объяснили отключением электричества. Это произошло после того, как исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин обратился в прокуратуру Москвы из-за того, что 25 июля из печати был получен номер Forbes за август, где не была опубликована статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова Елены Березанской о совладельце группы «Сумма» Зиявудине Магомедове и его брате Магомеде Магомедове , обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях.

Ранее Мазурин утвердил в печать этот материал, несмотря на рекомендации юристов его доработать. Юристы полагали, что публикация могла вызвать «с большой долей вероятности серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни

от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье», однако в течение дня журналисты разместили статью на сайте Forbes.

Смена руководителя

После этого в ACMG сообщили, что Мазурин прекращает исполнять обязанности главного редактора Forbes Россия, его место займет Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life. Как рассказали ТАСС в ACMG после назначения Золотова, это решение — «один из шагов на пути реализации стратегии развития медиагруппы ACMG и портфеля брендов». В медиа-группе выразили убеждение, что Золотов «сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики, но и со своим назначением даст старт развитию новых, глобальных проектов».

По информации «Ведомостей», сотрудники редакции Forbes в письме указали, что Федотов уже уволил двух редакторов, которые пытались препятствовать его вмешательству в дела редакции, — Николая Ускова и Мазурина. «У Золотова, добавили они, совсем нет опыта в деловой журналистике: он работал только в глянцевых изданиях и не возглавлял их», — отмечает издание.

В письме также отмечается, что Усков и другие редакторы издания уже сообщали владельцу лицензии о попытках Федотова повлиять на редакционную независимость журнала. «Редакция просит провести расследование происходящего и не утверждать Золотова», — сообщают "Ведомости"

О журнале

Forbes — американский финансово-экономический журнал, является одним из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Российская версия журнала появилась в 2004 году. Тираж журнала Forbes составляет 100 000 экземпляров. В данный момент издается медиа-группой ACMG.