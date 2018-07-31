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Сотрудники российского Forbes просят американский офис вмешаться в их конфликт с издателем
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Сотрудники российского Forbes просят американский офис вмешаться в их конфликт с издателем 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Daily Storm
Инициативная группа редакции российского журнала Forbes призвала руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт между коллективом журнала и владельцем издания Александром Федотовым. Один из подписавшихся под письмом сообщил РИА Новости, что инициативная группа надеется получить ответ американского офиса до конца недели.
Конфликт начался после исключения материала о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых из печатной версии августовского журнала, о чем редакция не была предупреждена. Как сообщали на прошлой неделе «Ведомости», и.о. главного редактора Forbes Николай Мазурин от своего лица подал заявление в прокуратуру города Москвы, в котором попросил проверить возможное нарушение закона о СМИ в связи с исключением из номера статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской.
В тот же день медиахолдинг ACMG Александра Федотова, который выпускает журнал Forbes, сообщил, что вместо Мазурина исполняющим обязанности главного редактора станет Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life. Сотрудники издания в социальных сетях сообщили о том, что в день, когда произошли кадровые перестановки, в редакции на несколько часов отключилось электричество и у них пропал доступ к редакторской системе сайта. В холдинге объяснили отключение сотрудников от системы перебоями в электроснабжении.
Авторы обращения изложили свое видение конфликта в связи с изъятием статьи из печатного номера журнала. По их мнению, недавние кадровые перестановки произошли потому, что «Николай Мазурин отказался убрать из августовского номера статью „Дела семейные“, а утверждения Федотова о том, что статья была снята по настоянию юристов, не соответствуют действительности. Инициативная группа также просит не одобрять Золотова в качестве нового главного редактора, поскольку считает, что у него нет опыта в деловой журналистике. Коллективное письмо подписали 29 сотрудников.
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