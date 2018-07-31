Сотрудники российского Forbes просят американский офис вмешаться в их конфликт с издателем

Инициативная группа редакции российского журнала Forbes призвала руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт между коллективом журнала и владельцем издания Александром Федотовым . Один из подписавшихся под письмом сообщил РИА Новости , что инициативная группа надеется получить ответ американского офиса до конца недели.

Елены Березанской. Конфликт начался после исключения материала о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых из печатной версии августовского журнала, о чем редакция не была предупреждена. Как сообщали на прошлой неделе «Ведомости», и.о. главного редактора Forbes Николай Мазурин от своего лица подал заявление в прокуратуру города Москвы , в котором попросил проверить возможное нарушение закона о СМИ в связи с исключением из номера статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова

В тот же день медиахолдинг ACMG Александра Федотова, который выпускает журнал Forbes, сообщил, что вместо Мазурина исполняющим обязанности главного редактора станет Андрей Золотов , ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life. Сотрудники издания в социальных сетях сообщили о том, что в день, когда произошли кадровые перестановки, в редакции на несколько часов отключилось электричество и у них пропал доступ к редакторской системе сайта. В холдинге объяснили отключение сотрудников от системы перебоями в электроснабжении.

Авторы обращения изложили свое видение конфликта в связи с изъятием статьи из печатного номера журнала. По их мнению, недавние кадровые перестановки произошли потому, что «Николай Мазурин отказался убрать из августовского номера статью „Дела семейные“, а утверждения Федотова о том, что статья была снята по настоянию юристов, не соответствуют действительности. Инициативная группа также просит не одобрять Золотова в качестве нового главного редактора, поскольку считает, что у него нет опыта в деловой журналистике. Коллективное письмо подписали 29 сотрудников.