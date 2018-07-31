Редакция российского Forbes vs Андрей Золотов: журналисты обратились за помощью в головной офис в США

«Мы просим вас о поддержке в этом самом драматическом эпизоде в истории российского Forbes, и надеемся, что вы начнете расследование того, что происходит. До его окончания мы надеемся, что вы не одобрите господина Золотова в качестве нового главного редактора. Грубо нарушая закон и наш устав, господин Федотов снял статью из журнала. В результате господин Мазурин обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, как могло произойти, что статья, подписанная главным редактором, внезапно исчезла из журнала. Весь коллектив полностью поддерживает Мазурина».

Журналисты обратили внимание американского офиса на то, что менее чем за месяц это вторая замена Федотовым главных редакторов, которые, как считают сотрудники, пытались остановить его вмешательство в редакционную работу и защитить стандарты журнала.

Ранее с поста главреда Forbes был уволен Николай Усков . Сейчас он судится с Федотовым. С Усковым редакции связаться не удалось. Журналисты также напомнили, что по правилам предоставления лицензии на выпуск национальных изданий журнала Forbes, кандидатура главного редактора должна быть утверждена именно головным офисом в США

Реакция на коллективное письмо последовала, но пока только от издателя. Об обстановке в редакции на условиях анонимности рассказал один из сотрудников журнала:

«Реакция последовала и, видимо, реакция на коллективное письмо в американский офис с просьбой не назначать главным редактором Андрея Золотова, стало требование объяснительных в письменном виде по поводу опозданий, которые получила большая часть редакции. То есть фактически редакции намекают, что она вся может уйти по той же причине, что и Николай Усков — за нарушение трудовой дисциплины. Фактически эта кипа бумаг, адресованная практически каждому члену редакции с требованием объяснить отсутствие на рабочем месте, причем там речь идет даже об опозданиях совсем незначительных. Я не могу вам сказать, кто как поступит в данной ситуации. Золотов так и не проявился, в том смысле, что он не организовал какое-то общее собрание, как это принято, поэтому реакция Золотова, его намерения в отношении редакции остаются загадкой».

Ответ от американского головного офиса пока не последовал. Представители издательского медиа-холдинга ACMG, издающего российский Forbes, также пока не комментируют сложившуюся ситуацию.