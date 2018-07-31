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«От вашей истории ничего не останется»: Варламов проехался по равнодушию ростовчан к своему городу
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«От вашей истории ничего не останется»: Варламов проехался по равнодушию ростовчан к своему городу 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Вместо того, чтобы почистить фасад, его покрывают белой штукатуркой
Илья Варламов в своем блоге призвал ростовчан не допустить, чтобы город терял старинные здания. По его словам, в южной столице уничтожают дом за домом, а вместе с ними его самобытность и потенциал к развитию.
— И никто даже на улицу не выходит. Сейчас готовятся сожрать два кирпичных доходных дома начала XX века, построенных в стиле модерн. Но здания в неплохом состоянии. Можно было приложить какие-то усилия и тщательно, без спешки их отреставрировать, привести в порядок. — считает Варламов.
В домах, которые находятся в переулке Братском, 84 и Семашко, 74, оригинальную кирпичную кладку покрыли белой штукатуркой и поставили уродливые пластиковые окна и козырьки. Такой евроремонт в своем блоге «Мой Фасад» раскритиковал ростовский общественник Роман Бочарников.
Долго ли продержится эта старинная лепнина?
— Если бы на его фасад смотрел любой нормальный специалист, то посоветовал бы аккуратно восполнить немногочисленные выбоины кирпича и фрагментарные утраты аттиков (верхние надстройки со слуховыми окнами). Ну, произвести, разве что, ещё гидро-клининг первого этажа. И всё! Но специалисты здесь и рядом не стояли, — пишет Бочарников.
По словам Варламова, ростовчане принимают любую критику очень близко к сердцу и очень обижаются, если кто-то смеет критиковать их любимый город.
Дом в переулке Братском
— К сожалению, они не обижаются, когда Ростов уничтожают. Дом за домом. Всё это происходит с их молчаливого согласия. Подумайте, что вы оставите детям. Пластиковые коробки торговых центров? Скажут ли они вам спасибо? — пишет блогер.
Стоит отметить, что не все ростовчане равнодушно относятся к историческому центру города. В середине июля настоящая драма разыгралась с домом Кисина. Общественники из организации «Клуб Архитекторов/Ростов/»написали письмо с требованием оперативно законсервировать дом: снять с него баннер, устранить течь, основательно закрыть все окна и двери и очистить первый этаж от скопившегося мусора. Под письмом подписались сотни человек. В итоге власти приняли решение «законсервировать» здание.
— Варламов нам очень помогает в информационном плане — его многие читают, и проблемы, о которых он пишет, сразу привлекают внимание. Но мне кажется, у наших властей уже выработался иммунитет. Может, чиновники и встрепенутся, но ненадолго. Если так и случится, это будет настоящее торжество беззакония, — прокомментировал публикацию Варламова автор блога «Мой Фасад» Роман Бочарников.
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