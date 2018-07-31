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Сотрудников ФСИН планируют обучить реагировать на провокации заключенных
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Сотрудников ФСИН планируют обучить реагировать на провокации заключенных 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Личный состав уголовно-исполнительной системы после ЧП в Ярославской колонии обучат правильно и в рамках закона реагировать на возможные провокации со стороны заключённых, сообщили во ФСИН России.
На совещании главы ФСИН Геннадия Корниенко с личным составов было отмечено, что ситуация в Ярославле показала, что не все сотрудники уголовно-исполнительной системы умеют правильно и в рамках закона реагировать на возникающие сложные ситуации. С учётом этого директором службы было издано соответствующее распоряжение.
В частности, поручено «провести психо-диагностическое обследование сотрудников дежурных смен, отделов безопасности, режима, в первую очередь сотрудников, несущих службу в запираемых помещениях, с целью определения функциональных резервов для выполнения служебных обязанностей, связанных с непосредственным взаимодействием с осужденным».
Кроме того, поручено назначать для службы в запираемых помещениях только наиболее подготовленных сотрудников, учитывая мнение психологической службы.
"Психологам учреждений провести практические занятия, направленные на развитие навыков антиманипулятивного поведения и формирование способности противостоять агрессивным воздействиям, импровизациям со стороны обвиняемых, подозреваемых и осуждённых", — зачитал распоряжение докладчик.
Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
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