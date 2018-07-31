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Итальянский президент связал мигрантов и работорговлю
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Итальянский президент связал мигрантов и работорговлю 

360tv.ru 2 часа назад
Президент Италии Серджо Маттарела заявил, что миграция дала толчок для развития торговли рабами. Его слова цитирует местное издание The Local.
Маттарела заявил, что рабство является одним из наибольших позоров человечества, а миграция — плодородная почва для процветания торговли людьми.
«Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство», — заявил итальянский президент.
Всего на планете сейчас существует более 40 миллионов рабов, причем каждый четвертый из них — несовершеннолетний.
Ранее Италия отказалась принять в своих портах корабль-спасатель Aquarius, который перевозил 629 нелегальных мигрантов. Несмотря на призывы ООН и Евросоюза пойти людям на встречу, итальянские власти оказались непреклонными. Ситуацию раскритиковал французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил, что вместо Италии беженцев примет французская Корсика.
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