Итальянский президент связал мигрантов и работорговлю

Президент Италии Серджо Маттарела заявил, что миграция дала толчок для развития торговли рабами. Его слова цитирует местное издание The Local.

Маттарела заявил, что рабство является одним из наибольших позоров человечества, а миграция — плодородная почва для процветания торговли людьми.

«Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство», — заявил итальянский президент.

Всего на планете сейчас существует более 40 миллионов рабов, причем каждый четвертый из них — несовершеннолетний.