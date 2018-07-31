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В Москве создадут новейшую систему погодных прогнозов
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В Москве создадут новейшую систему погодных прогнозов 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Росгидрометцентр, центральное управление Гидрометеослужбы и научно-производственным объединением (НПО) «Тайфун» в ближайшее время подпишут соглашение о создании нового комплекса мониторинга и прогнозирования и оповещения в столичном регионе. Новую систему отслеживания изменения погодных явлений планируется создать к 2020 году.
Как рассказал агентству РИА Новости исполняющий обязанности главы Росгидрометцентра Дмитрий Киктёв, комплекс уже начали строить не дожидаясь подписания соглашения.
— Мы уже приступили к этой работе заранее, не дожидаясь подписания этого соглашения, пока идёт утряска. По плану разворачивание сети должно занять не менее двух-трех лет, — цитирует Киктёва агентство.
Вокруг Москвы планируется построить система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трех «штормовых» колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних (100-400 километров), средних (50-100 километров) и ближних (около 40 километров) подступах к столице.
Кроме этого, планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль «бетонных» колец в Московской области, МКАД, Третьего транспортного кольца столицы.
Ранее Пятый канал рассказывал, о том, как Владимир Жириновский был крайне возмущен работой столичных метеорологов, которые не предсказали вовремя ливень. Депутат даже приехал с инспекцией в Росгидромет, который собирался разогнать.
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