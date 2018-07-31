В Москве создадут новейшую систему погодных прогнозов

Росгидрометцентр , центральное управление Гидрометеослужбы и научно-производственным объединением (НПО) «Тайфун» в ближайшее время подпишут соглашение о создании нового комплекса мониторинга и прогнозирования и оповещения в столичном регионе. Новую систему отслеживания изменения погодных явлений планируется создать к 2020 году.

Как рассказал агентству РИА Новости исполняющий обязанности главы Росгидрометцентра Дмитрий Киктёв, комплекс уже начали строить не дожидаясь подписания соглашения.

— Мы уже приступили к этой работе заранее, не дожидаясь подписания этого соглашения, пока идёт утряска. По плану разворачивание сети должно занять не менее двух-трех лет, — цитирует Киктёва агентство.

Вокруг Москвы планируется построить система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трех «штормовых» колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних (100-400 километров), средних (50-100 километров) и ближних (около 40 километров) подступах к столице.

Кроме этого, планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль «бетонных» колец в Московской области , МКАД, Третьего транспортного кольца столицы.