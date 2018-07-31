На территории ижевского ипподрома появится современный центр конного спорта

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске обсудили комплексное развитие территории ипподрома. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики, ставка делается на создание современного центра конного спорта и активного отдыха на природе.

В 2019 году ижевский ипподром отметит свое 70-летие. Сейчас на его территории в 30 га содержат 50 лошадей частных коневладельцев.

«Первоочередная задача на ближайшую перспективу — создать необходимые условия для того, чтобы животные находились в хорошей форме», — говорится в сообщении.