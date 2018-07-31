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На улице Ухтомского Ополчения отремонтировали скамейку
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На улице Ухтомского Ополчения отремонтировали скамейку 

Управа района Некрасовка 23 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Некрасовка» починили скамейку по адресу улица Ухтомского Ополчения, дом 1. Поводом для проведения работ стало сообщение местного жителя, опубликованное на портале «Наш город». Пользователь написал о некачественном содержании малой архитектурной формы.
После устранения неполадки на портале «Наш город» появился официальный ответ управы района Некрасовка.
«На детской площадке по указанному вами адресу выполнены работы по ремонту малой архитектурной формы (лавочки). В настоящий момент детская площадка находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в письме.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)
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