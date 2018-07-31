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Суд в Уфе рассмотрит иск супруги главы Башкирии к правозащитникам о защите чести 1 августа
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Суд в Уфе рассмотрит иск супруги главы Башкирии к правозащитникам о защите чести 1 августа 

ТАСС 1 час назад
УФА, 31 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы назначил на 1 августа рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поступивший от супруги главы Башкирии Гульшат Хамитовой к правозащитникам и редакции новостного портала. Об этом говорится в картотеке суда.
Ответчиками по делу выступают правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова, в качестве третьей стороны указана редакция новостного портала Proufu.ru. Рассмотрение назначено на 10:00 по местному времени (08:00 мск), содержание иска не приводится.
Редакция портала Proufu.ru предполагает, что иск может быть связан с публикациями издания о благотворительном фонде «Мархамат», попечительский совет которого возглавляет Хамитова.
"Недовольство первой леди Башкирии и руководства фонда «Мархамат» вызвали две публикации нашего издания об обращении правозащитниц в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда", — написали во вторник на портале.
Комментариями истицы агентство не располагает.
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