Суд в Уфе рассмотрит иск супруги главы Башкирии к правозащитникам о защите чести 1 августа

УФА , 31 июля. / ТАСС /. Советский районный суд Уфы назначил на 1 августа рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поступивший от супруги главы Башкирии Гульшат Хамитовой к правозащитникам и редакции новостного портала. Об этом говорится в картотеке суда.

Ответчиками по делу выступают правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова, в качестве третьей стороны указана редакция новостного портала Proufu.ru. Рассмотрение назначено на 10:00 по местному времени (08:00 мск), содержание иска не приводится.

Редакция портала Proufu.ru предполагает, что иск может быть связан с публикациями издания о благотворительном фонде «Мархамат», попечительский совет которого возглавляет Хамитова.

"Недовольство первой леди Башкирии и руководства фонда «Мархамат» вызвали две публикации нашего издания об обращении правозащитниц в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда", — написали во вторник на портале.

Комментариями истицы агентство не располагает.