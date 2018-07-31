Ещё
В этом году в службу «скорой помощи» Саратовской области планируется привлечь всего 29 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году в службу «скорой помощи» Саратовской области планируется привлечь всего 29 человек 

САРАТОВ24 21 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
В 2017 году на станции и отделения скорой помощи трудоустроились лишь 20 выпускников медицинских колледжей Саратовской области. В этом году ожидается приход 29 новичков. При этом в рамках пилотного проекта по формированию кадров в здравоохранении при трудоустройстве молодые специалисты-фельдшеры получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Они также проходят подготовку по скорой и неотложной помощи за счет областного бюджета. Наконец, студенты медколледжей, пожелавшие работать в скорой помощи, получают надбавку к стипендии в 1 тысячу рублей. Однако количество новичков свидетельствуют о низком статусе и зарплате в службе скорой помощи.
САРАТОВ24: последние новости
Илья Леонтьев: Наталья Поклонская сменила маршрут Саратовские автолюбители пожаловались на страховщиков ОСАГО Николай Панков о мусорном коллапсе: "Надо было реагировать уже неделю назад"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму95
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост241
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав197
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»16
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения13
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
«Армату» предложили упростить
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение