В этом году в службу «скорой помощи» Саратовской области планируется привлечь всего 29 человек 

В 2017 году на станции и отделения скорой помощи трудоустроились лишь 20 выпускников медицинских колледжей Саратовской области. В этом году ожидается приход 29 новичков. При этом в рамках пилотного проекта по формированию кадров в здравоохранении при трудоустройстве молодые специалисты-фельдшеры получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Они также проходят подготовку по скорой и неотложной помощи за счет областного бюджета. Наконец, студенты медколледжей, пожелавшие работать в скорой помощи, получают надбавку к стипендии в 1 тысячу рублей. Однако количество новичков свидетельствуют о низком статусе и зарплате в службе скорой помощи.