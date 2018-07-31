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С августа японская почта пойдет в Европу транзитом через Россию
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С августа японская почта пойдет в Европу транзитом через Россию 

Российская Газета 1 час назад
Церемония состоялась в рамках перекрестного года России и Японии. Сейчас наземная доставка из Японии в европейские страны занимает 2-3 месяца.
На еженедельной основе будет запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию.
Транзитный наземный трафик посылок через Россию организован в рамках соглашения между почтами двух государств, подписанного в рамках ПМЭФ-2018. Для перевозки посылок будут использованы возможности "Почты России". Как отметили в пресс-службе предприятия, ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.
Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом «Почты России», ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток-Москва.
Средний срок доставки от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8 суток доставки на поезде «Почты России».
Помимо организации наземного транзита, соглашение, подписанное на форуме, подразумевает расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.
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