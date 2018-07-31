С августа японская почта пойдет в Европу транзитом через Россию

Церемония состоялась в рамках перекрестного года России Японии . Сейчас наземная доставка из Японии в европейские страны занимает 2-3 месяца.

Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию. На еженедельной основе будет запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию

Транзитный наземный трафик посылок через Россию организован в рамках соглашения между почтами двух государств, подписанного в рамках ПМЭФ-2018. Для перевозки посылок будут использованы возможности "Почты России" . Как отметили в пресс-службе предприятия, ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.

Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом «Почты России», ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток-Москва.

Средний срок доставки от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8 суток доставки на поезде «Почты России».

Помимо организации наземного транзита, соглашение, подписанное на форуме, подразумевает расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.