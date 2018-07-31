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«Почта России» запустит транзитный маршрут доставки из Японии в Европу
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«Почта России» запустит транзитный маршрут доставки из Японии в Европу 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Почта России" в августе запустит транзитный маршрут для доставки почтовых отправлений из Японии в страны Европы, сообщил журналистам глава «Почты России» Николай Подгузов.
Он напомнил, что в мае 2018 года «Почта России» и японский холдинг Japan Post Holdings заключили соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи. «В отделениях „Почты России“ успешно продаются японские товары. В августе мы запускаем транзитный маршрут из Японии в Европу, который сократит срок доставки товаров из Японии в Европу практически в два раза», — добавил Подгузов.
В почтовом операторе пояснили, что с августа наземные международные почтовые отправления из Японии в страны Европы будут доставляться по регулярному транзитному маршруту через территорию Российской Федерации с использованием транспортных возможностей «Почты России». Ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.
Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом «Почты», ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток-Москва. «В августе 2018 года на еженедельной основе будет запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию», — добавили в «Почте России».
Средний срок доставки от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи почтовому оператору в стране назначения составит 11-15 дней, включая 8 дней доставки на поезде «Почты». На сегодняшний день наземная доставка из Японии в европейские страны занимает 2-3 месяца.
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