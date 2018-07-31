«Почта России» запустит транзитный маршрут доставки из Японии в Европу

Он напомнил, что в мае 2018 года «Почта России» и японский холдинг Japan Post Holdings заключили соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи. «В отделениях „Почты России“ успешно продаются японские товары. В августе мы запускаем транзитный маршрут из Японии в Европу, который сократит срок доставки товаров из Японии в Европу практически в два раза», — добавил Подгузов.

В почтовом операторе пояснили, что с августа наземные международные почтовые отправления из Японии в страны Европы будут доставляться по регулярному транзитному маршруту через территорию Российской Федерации с использованием транспортных возможностей «Почты России». Ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.

Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом «Почты», ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток-Москва. «В августе 2018 года на еженедельной основе будет запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию Швейцарию », — добавили в «Почте России».