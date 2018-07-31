Сотрудников колоний могут уволить за отказ от использования видеофиксации

Сотрудникам СИЗО и колоний, не использующим видеофиксацию при конфликтах с заключенными, будет грозить увольнение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление докладчика ФСИН на совещании после случая с избиением заключенного в ярославской колонии.

"Сотрудников, не использовавших видеорегистратор при применении сил и спецсредств к осужденному, привлекать к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения из УИС", — сказал он.

Докладчик заявил о необходимости обеспечить постоянное ношение включенных видеорегистраторов сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы во время несения службы, при применении силы и спецсредств. Кроме того, по его словам, до 1 сентября все запираемые помещения в тюрьмах и СИЗО должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения.