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Сотрудников колоний могут уволить за отказ от использования видеофиксации
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Сотрудников колоний могут уволить за отказ от использования видеофиксации 

ТВ Центр 13 минут назад
Фото: ТВ Центр
Сотрудникам СИЗО и колоний, не использующим видеофиксацию при конфликтах с заключенными, будет грозить увольнение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление докладчика ФСИН на совещании после случая с избиением заключенного в ярославской колонии.
"Сотрудников, не использовавших видеорегистратор при применении сил и спецсредств к осужденному, привлекать к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения из УИС", — сказал он.
Докладчик заявил о необходимости обеспечить постоянное ношение включенных видеорегистраторов сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы во время несения службы, при применении силы и спецсредств. Кроме того, по его словам, до 1 сентября все запираемые помещения в тюрьмах и СИЗО должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения.
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