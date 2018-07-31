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Калининградцам объяснили причину пробок на улице Невского
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Калининградцам объяснили причину пробок на улице Невского 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградцам объяснили причину затора на улице Невского, который образовался во вторник, 31 июля. Как сообщил пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин, на перекрёстке двух улиц начали ремонтировать канализационный люк.
"Водоканал нанял подрядчика для ремонта канализационного колодца. Проблему нужно устранить, чтобы там не поплыла дорога. Подрядчик, к сожалению, выбрал неудачное время для работы. Завершить всё планируется завтра", — добавил Небесихин.
Ремонт делается по заявке калининградца, который пожаловался на гремящий люк. По обращению горожанина «Водоканал» обратился в аварийную службу. Там подтвердили, что крышка не закреплена, и предупредили, что кто-то может туда провалиться. Было решено отремонтировать люк.
Напомним, сильные заторы на улицах Александра Невского, 9 Апреля и Литовском валу образовались сегодня в обеденное время.
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