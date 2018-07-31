Ретро-вечер Это было недавно, это было давно состоится в Вороновском

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Сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский» проведут 3 августа ретро-вечер «Это было недавно, это было давно».

Встреча состоится в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Организаторы ретро-вечера подготовят танцевальные мастер-классы.

На официальной странице ЦСО «Щербинский» в официальных сетях сообщили, что на встречу ждут всех желающих.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок ЛМС, микрорайон Центральный, площадь перед Домом культуры «Дружба».

Напомним, что более 160 человек записались на участие в проекте «Московское долголетие» в Вороновском.