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Ретро-вечер Это было недавно, это было давно состоится в Вороновском
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Ретро-вечер Это было недавно, это было давно состоится в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 22 минуты назад
Фото: архив
Сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский» проведут 3 августа ретро-вечер «Это было недавно, это было давно».
Встреча состоится в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Организаторы ретро-вечера подготовят танцевальные мастер-классы.
На официальной странице ЦСО «Щербинский» в официальных сетях сообщили, что на встречу ждут всех желающих.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок ЛМС, микрорайон Центральный, площадь перед Домом культуры «Дружба».
Напомним, что более 160 человек записались на участие в проекте «Московское долголетие» в Вороновском.
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