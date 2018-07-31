Смотровая площадка Чаши откроется на этой неделе

Чаша. Фото: пск-казань.рф На этой неделе после продолжительной паузы откроется смотровая площадка Центра семьи «Казан». Посетителей начнут пускать на крышу в этот четверг, 2 августа.

По вторникам смотровая площадка будет работать с 10:00 до 18:00, со среды по субботу — с 10:00 до 19:00, по воскресеньям — с 11:00 до 19:00. Стоимость билета та же — 100 рублей.

5 августа в честь пятилетия Чаши смотровая площадка будет открыта до полуночи, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также:

Казани появятся новые платные парковки. Не в центре

Вертолетная площадка и парк развлечений. Казанцы дождутся новой набережной у «Казань-Арены»