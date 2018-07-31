Ещё
Смотровая площадка Чаши откроется на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смотровая площадка Чаши откроется на этой неделе 

Казанский Портал 12 минут назад
Чаша. Фото: пск-казань.рф  На этой неделе после продолжительной паузы откроется смотровая площадка Центра семьи «Казан». Посетителей начнут пускать на крышу в этот четверг, 2 августа.
По вторникам смотровая площадка будет работать с 10:00 до 18:00, со среды по субботу — с 10:00 до 19:00, по воскресеньям — с 11:00 до 19:00. Стоимость билета та же — 100 рублей.
5 августа в честь пятилетия Чаши смотровая площадка будет открыта до полуночи, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте также:
В Казани появятся новые платные парковки. Не в центре
Вертолетная площадка и парк развлечений. Казанцы дождутся новой набережной у «Казань-Арены»
Казанский Портал: последние новости
Казанские мечети начали принимать заявки на забой животных В КФУ установят телескопы, чтобы казанцы увидели противостояние Марса Фонтан в парке Горького обещают открыть сегодня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост314
Захарова оценила новый «удар» по Крыму74
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав196
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»14
Лукашенко после «инсульта» появился на публике
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
«Армату» предложили упростить
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение