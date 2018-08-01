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Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit
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Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
ВЕНА, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз готовится к различным сценариям выхода Великобритании из сообщества. Об этом заявила в среду глава МИД Австрии Карин Кнайсль на правах австрийского председательства в Совете ЕС.
"Мы обменялись мнениями о ходе переговоров о выходе [Великобритании из ЕС]. Мы заинтересованы в прагматичном подходе, который должен работать. При этом мы готовимся к совершенно разным сценариям и к разным возможностям", — сказала Кнайсль журналистам по итогам переговоров в Вене с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.
По ее словам, главное, что необходимо сделать, — это соблюсти принципы, предложенные Еврокомиссией в 2017 году. Австрия председательствует в Совете ЕС во второй половине 2018 года.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции.
Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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