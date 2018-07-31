Более 50 человек из Подмосковья примут участие во всероссийском сырном фестивале в Истре

Ежегодный всероссийский Истринский сырный фестиваль «Четыре года санкциям» будет проходить в Подмосковье уже третий раз с 3 по 5 августа.

«Среди сыроваров не будет ни одного крупного производителя, только фермеры, которые до санкций не имели представления о сырном производстве. Только в прошлом (2017 году — ред.) году в фермерском секторе и малом бизнесе появилось более 20 проектов по сырному производству, а всего в регионе более 40 предприятий, занимаются производством сыра. Сегодня они профессионалы своего дела и благодаря им в Подмосковье возобновляются традиции сыроварения и культура употребления сыра», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин

По словам министра, подмосковные власти оказывают сыроварам активную поддержку.

«Начиная с прошлого года впервые не только в Московской области, но и в России , проведены конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории Подмосковья. По итогам конкурса предоставлено 3 гранта на общую сумму 60 миллионов рублей за счет бюджета Московской области. В этом году мы планируем увеличить сумму на данную поддержку почти в 2 раза», — отметил он.

Разин напомнил, что Московская область занимает второе место по производству сыра в России с начала 2018 года.

На фестиваль также приедут сыровары из других регионов России, порядка 180 фермеров, которые представят на ярмарке 30 тонн отборного сыра. Гостей ожидает насыщенная деловая, культурная и выставочная программа. Для сыроваров пройдет форум, на котором обсудят тенденции развития отрасли и достигнутые успехи с момента старта программы импортозамещения. По итогам форума состоится пресс-конференция.

Одним из ключевых событий фестиваля станет приготовление рекордной фермерской пиццы из 150 различных сортов сыра от 100 российских мастеров. Достижение приедут зафиксировать представители Книги рекордов России. Также планируется проведение аукциона — его участникам предложат приобрести кусок первого русского пармезана. Все средства, вырученные от продажи, будут переданы в благотворительный фонд помощи хосписам.