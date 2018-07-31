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Ушел с катетером в руке: из больницы в Верхней Пышме пропал мужчина, перенесший инсульт
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Ушел с катетером в руке: из больницы в Верхней Пышме пропал мужчина, перенесший инсульт 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
В Верхней Пышме разыскивают 58-летнего Льва Федорова, пропавшего сегодня утром из больницы. Волонтеры считают, что он мог направиться в Екатеринбург.
Как рассказали в поисковом отряде, мужчину привезли в Верхнепышминскую центральную больницу на Чайковского, 32 с инсультом, который он перенес накануне. Но уже утром мужчина неожиданно ушел из больницы в неизвестном направлении.
— Он ушел из больницы примерно в 08:30–09:00. Его видели неподалеку от больницы. По словам прохожих, мужчина не узнавал город, в котором он находится, и ещё почему-то спрашивал про козу. После этого его видели около магазина «Куприд», — рассказали E1.RU в поисковом отряде «Прорыв».
Волонтёры считают, что из-за перенесенного инсульта мужчина может быть дезориентирован,
Рост Льва Федорова 180–185 см. У него среднее телосложение. Из особых примет можно назвать подцепленный к руке катетер.
Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: +7 900 044 02 20 и +7 900 203 66 62.
В конце мая волонтеры разыскивали дедушку, страдающего болезнью Альцгеймера. Он пропал в районе Автовокзала, но сумел добраться до Среднеуральска.
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