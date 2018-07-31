«Провал глубиною в полметра»: возле «Самара Арены» обрушилась плитка

Мужчина отнесся к проблеме с юмором

В областной столице у входа на «Самара Арену» образовалось сразу несколько дыр. По словам одного из горожан, он заметил провалы плитки со стороны улицы Дальней. Фото местный житель выложил на своей странице в соцсети.

— К счастью, я не провалился. Сунул ногу, чтобы замерить глубину. Оказалось, что там как минимум провал в полметра, — рассказал местный житель.

По словам мужчины, он обнаружил проблему в воскресенье вечером, 29 июля.

Обрушения на территории возле «Самара Арены» происходят не впервые. В апреле горожане сфотографировали дыру, которая образовалась в асфальте на подъезде к стадиону.

Аналогичная проблема возникала и во время благоустройства подъездов к спортобъекту. Тогда плитка пошла волнами.