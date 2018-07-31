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Обслуживавшее Псков консульство Великобритании закрылось
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Обслуживавшее Псков консульство Великобритании закрылось 

Псковская губерния 32 минуты назад
Генеральное консульство Великобритании в Петербурге, которое существовало с 1992 года, прекратило свою деятельность. Сотрудники дипмиссии 30 июля сняли национальный флаг, передает «Конкретно.ру». «Закрытие Генерального Консульства Великобритании в Санкт-Петербурге никак не отразится на правилах подачи или сроках рассмотрения заявлений на британские визы», − отметили в дипмиссии. Генконсульство обслуживало Северо-Западный федеральный округ: Петербург и Ленобласть, Псков и Псковскую область, Новгород и Новгородскую область, Вологда и Вологодскую область, Мурманск и Мурманскую область, Архангельск и Архангельскую область, Калининград и Калининградскую область, республики Коми и Карелии, а также Ненецкий автономный округ.
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