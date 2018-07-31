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Инструктаж личного состава УВД по ЮВАО провели в лесопарке «Кузьминки-Люблино»
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Инструктаж личного состава УВД по ЮВАО провели в лесопарке «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В лесопарке «Кузьминки-Люблино» состоялся строевой смотр сотрудников нарядов, задействованных на службе по охране общественного порядка и общественной безопасности. На инструктаж были собраны руководители и личный состав 14 отделов МВД России по районам ЮВАО, служб ДПС ГИБДД и ППСП. Провели мероприятие заместитель начальника полиции Управления по охране общественного порядка, полковник полиции Феликс Суздаль и начальник Отдела охраны общественного порядка Управления, полковник полиции Сергей Маркин.
В финале смотра руководство поблагодарило личный состав за дисциплину. Мероприятие завершилось торжественным маршем сотрудников полиции. (ис)
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