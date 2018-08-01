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В Кемерове лейтенант полиции не смог уговорить собаку перестать лаять
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В Кемерове лейтенант полиции не смог уговорить собаку перестать лаять 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровский сотрудник полиции прославился балгодаря рапорту для начальства.
В соцсетях появилось фото отчета, который написал лейтенант полиции о проведенной работе.
В отчете указано, что возле одного из домов по пр. Октябрьскому лаяла сторожевая собака. Громкий лай мешал заявителю спать, но когда полицейский оказался на месте, тот перестал отвечать на телефонные звонки. В рапорте лейтенант указал, что «провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире, — сообщил лейтенант полиции Ленинского района города провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире, — сообщил лейтенант полиции Ленинского района города».
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