В Кемерове лейтенант полиции не смог уговорить собаку перестать лаять

Кемеровский сотрудник полиции прославился балгодаря рапорту для начальства.

В соцсетях появилось фото отчета, который написал лейтенант полиции о проведенной работе.

В отчете указано, что возле одного из домов по пр. Октябрьскому лаяла сторожевая собака. Громкий лай мешал заявителю спать, но когда полицейский оказался на месте, тот перестал отвечать на телефонные звонки. В рапорте лейтенант указал, что «провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире, — сообщил лейтенант полиции Ленинского района города провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире, — сообщил лейтенант полиции Ленинского района города».