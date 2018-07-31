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На Кузбассе полицейский хотел обсудить с собакой ее громкий лай
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На Кузбассе полицейский хотел обсудить с собакой ее громкий лай 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Жители Ленинского района Кемерово пожаловались на сторожевую собаку, которая громко лает и мешает им спать. Однако справиться с животным у участкового уполномоченного, ответственного за данный участок, не получилось. В объяснительной справке страж правопорядка пояснил, что у собаки нет «должного интеллекта». Документ, напоминающий анекдот, появился в сети.
"Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире", — говорится в справке за подписью участкового уполномоченного опорного пункта «Ленинский» Ю. Д. Хомяченко.
Документ развеселил пользователей сети. «А профессор Фили́пп Фили́ппович Преображе́нский не поможет))) разъяснить собачке ситуацию?», — задаются они вопросом (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Стоит отметить, что лейтенант Юрий Хомяченко действительно значится в числе сотрудников Ленинского отдела полиции Кемерово. Однако утверждать, что данная история не фейк, "Уралинформбюро" не берется.
Фото: Максим Учватов, facebook.com
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