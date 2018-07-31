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Движение по ул. Герцена планируется возобновить 1 сентября
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Движение по ул. Герцена планируется возобновить 1 сентября 

Вологда.рф 33 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Раньше запланированного срока планируется открыть для проезда автомобилей участок от ул. Марии Ульяновой до ул. Галкинской. По поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова подрядчик сократил время выполняемых работ более чем на две недели. На этом участке идет замена инженерных коммуникаций. Горячую воду жителям центральной части города дадут по графику — 1 августа.
Для того чтобы выполнить ремонт раньше, руководство компании ТГК-2 увеличило число рабочих и техники на объекте. Напомним, восстановить движение транспорта на данном участке изначально планировалось 16 сентября.
Сейчас ежедневно заняты четыре бригады одновременно. На старте ремонта рабочие демонтировали старые трубы, выстелили дно траншеи лотками и смонтировали новый трубопровод диаметром 600 мм. Проводятся работы в связи с ветхостью водовода.
«Бригады трудятся по продленному рабочему дню. Оставшиеся реконструкционные работы не повлияют на подачу горячей воды в установленный срок. По просьбе Мэра города мы пересмотрели график выполнения работ, сократили его на две недели. Подрядчик увеличил количество персонала и техники», — рассказал заместитель технического директора Вологодской ТЭЦ по ремонтам Сергей Русанов.
Ремонт идет со 2 июля, тогда же по графику была отключена горячая вода в домах центральной части Вологды. На данный момент работы в заключительной стадии. Завтра, 1 августа горячее водоснабжение восстановят.
«Действующим законодательством предусмотрено отключение горячего водоснабжения на срок до 14 дней. Однако увеличение срока может быть на участках, требующих большего количества работ. Увеличение срока согласовывается Администрацией города на основании предоставленных планов ремонта. Это необходимо для обеспечения надежного обеспечения теплом в осенне-зимний период», — рассказала главный специалист по организации теплоснабжения Департамента городского хозяйства Вологды Елизавета Тритенко.
Напомним, временная тепловая сеть будет организована для домов на улицах Пушкинской, 41, 43, Герцена, 14, 16, Предтеченской, 54, 56, 58. Еще шесть зданий не подключены к общей системе, горячей воды там не будет до 31 августа. Это административные здания на улицах Козленской, 8, 10, Пушкинской, 25 и 25а, Герцена, 27 и жилой дом на ул. Козленская, 30.
До конца августа завершатся работы по благоустройству. До 1 сентября специалисты засыплют котлован, восстановят дорожное покрытие.
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