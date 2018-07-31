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Таиланд официально запросил экстрадицию из Британии бывшего премьера
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Таиланд официально запросил экстрадицию из Британии бывшего премьера 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАНГКОК, 31 июл — РИА Новости. Таиланд официально запросил у Великобритании экстрадицию бывшего премьер-министра Йинглак Чинават, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Издание публикует копию письма посольства Таиланда в Великобритании от 5 июля текущего года, обращенного к британским властям и сопровождающего официальный экстрадиционный запрос.
"По поручению королевского правительства Таиланда и в соответствии с договором об экстрадиции разыскиваемых преступников между Королевством Сиам (старое название Таиланда) и Великобританией 1911 года, посольство запрашивает экстрадицию госпожи Йинглак Чинават, гражданки Таиланда, которая, как стало известно, в настоящее время проживает в Великобритании", — говорится в письме.
Также в письме упоминается приложенный к нему пакет документов, состоящий из самого экстрадиционного запроса и копии приговора в отношении Чинават специальной коллегии Верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности.
Йинглак Чинават была заочно приговорена Верховным судом Таиланда к пяти годам лишения свободы в сентябре 2017 года по обвинению в преступной халатности в исполнении обязанностей премьер-министра в связи с правительственной дотационной программой рисового залога, провал которой привел к значительным потерям бюджетных средств. Экс-премьер скрылась из страны в конце августа 2017 года, в день первоначально назначенного оглашения приговора. Процедура оглашения приговора в результате была перенесена на месяц.
Сторонники Чинават считают ее судебное преследование политически мотивированным. В экстрадиционном законодательстве большинства стран мира, в том числе в законодательстве Таиланда и Великобритании, есть положение о том, что лица, преследуемые по политическим мотивам, экстрадиции не подлежат.
Правительство Йинглак Чинават, первой женщины на посту премьер-министра Таиланда, пришедшее к власти в результате победы на выборах в 2011 году, в 2014 году было свергнуто военным переворотом под руководством командующего сухопутных войск генерала Праюта Чан-Оча, ставшего затем главой военного правительства и премьер-министром. Переворот прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават. Правительство старшего брата Йинглак, Таксина Чинавата, было также свергнуто военными, в 2006 году. Таксина Чинавата затем обвинили в инсайдерской сделке с недвижимостью, и специальная коллегия верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, приговорила его к двум годам тюрьмы. Приговор был заочным, так как до его вынесения Чинават выехал за границу.
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