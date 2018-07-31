В Краснодаре объявлен в розыск без вести пропавший 67-летний мужчина 

Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. В краевой столице разыскивают Валерия Карекиновича Егоянца (1951 г.р.). Пожилой человек в 5 часов вечера 28 июля покинул свой дом, расположенный на улице им. Седина, и с тех пор о его месторасположении ничего не известно.
Приметы пропавшего: на вид около 65 лет, ростом около 165 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы седые, усы, на лбу залысина.
— В случае получения какой-либо информации о местонахождении данного гражданина, просим незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 110) или по телефонам: 8 (989) 228-99-08, 8 (861) 255-78-66, 102, — сообщил в пресс-шруппе УМВД РФ по Краснодару.