Храм в честь Федора Ушакова в ЮЗАО будет освящен до конца года

Готов фасад, наружные стены богато декорированы, всего насчитывается около 900 навесных элементов, лепнин, полуколонн и других декоративных элементов, придающих зданию торжественный вид. Главная задача — подготовить храмовый комплекс к великому освящению 19 декабря. Об этом сообщил куратор программы строительства православных церквей в столице, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

Храмовый комплекс в честь святого праведного воина Федора Ушакова расположен в районе Южное Бутово на Юго-Западе столицы. В настоящее время здесь проводят работы над алтарем, устанавливают царские врата и благоустраивают территорию.

Особое внимание в храме будут уделять патриотическому воспитанию молодежи.

Отмечается, что на куполах храма заметны начертанные якоря, а в алтарной части изображены древнерусские князья-воины.