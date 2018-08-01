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Храм в честь Федора Ушакова в ЮЗАО будет освящен до конца года
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Храм в честь Федора Ушакова в ЮЗАО будет освящен до конца года 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Готов фасад, наружные стены богато декорированы, всего насчитывается около 900 навесных элементов, лепнин, полуколонн и других декоративных элементов, придающих зданию торжественный вид. Главная задача — подготовить храмовый комплекс к великому освящению 19 декабря. Об этом сообщил куратор программы строительства православных церквей в столице, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.
Храмовый комплекс в честь святого праведного воина Федора Ушакова расположен в районе Южное Бутово на Юго-Западе столицы. В настоящее время здесь проводят работы над алтарем, устанавливают царские врата и благоустраивают территорию.
Особое внимание в храме будут уделять патриотическому воспитанию молодежи.
Отмечается, что на куполах храма заметны начертанные якоря, а в алтарной части изображены древнерусские князья-воины.
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