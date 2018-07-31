«Испанское пекло»: Германия пережила самый жаркий день с начала года

Правительство, однако, не торопится с решением о чрезвычайных субсидиях. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер (ХСС) пообещала проинформировать кабинет министров в среду. Окончательно вопрос о госпомощи будет решен не раньше конца августа, отметила политик.

По информации Союза сельскохозяйственных работников ФРГ, из-за долговременной засухи урожай зерновых в среднем понизится на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. В некоторых фермерских хозяйствах сбор зерна будет меньше на 70 процентов. Это означает, что маленькие предприятия, рассчитанные на монокультуры, не защищены от разорения. От недостатка зерновых пострадают также некоторые животноводческие хозяйства, которые уже сейчас вынуждены забивать скот. На 30-40 процентов меньше может быть также ожидаемый урожай картофеля. Президент самого крупного лоббистского объединения фермеров требует помощи для хозяйств, «ликвидность которых в настоящее время находится под угрозой».

Однако работники сельского хозяйства могут не надеяться на быструю поддержку. По словам профильного министра Юлии Клекнер, она «должна сначала составить полное представление о сложившейся ситуации». Пока что вопрос о государственных субсидиях считается весьма спорным. Берлинская газета Tagesspiegel цитирует аграрного эксперта Социал-демократической партии Германии Райнера Шпиринга: «Если помогать фермерам, надо субсидировать все МСП, которые вдруг попали в чрезвычайную ситуацию». Этого государство себе позволить не может.

Председатель фракции «Союза 90-х/Зеленых» в бундестаге Антон Хофрайтер не против краткосрочной помощи мелким фермерам, которые несут потери из-за засухи, однако и он заявил в газете taz: «Необходимо внести ясность, что индустриальное сельское хозяйство не может дальше существовать в прежней форме». «Зеленый» политик подчеркнул, что монокультуры и массовое содержание животных не отвечает потребностям будущего. По его словам, необходимо «наконец поставить вопрос об абсурдных субсидиях промышленному сельскому хозяйству». Нынешняя засуха «должна стать сигналом тревоги для основополагающего изменения курса в аграрной политике».

Как пишет издание, нынешнее лето вовсе не побило температурные рекорды. Более 40 градусов отмечалось уже в 2015 году, а в 2006 году во Фрайбурге, например, уже было зарегистрировано 19 дней с температурой выше 30 градусов. Однако июль, на самом деле, выдался самым жарким с начала метеорологических наблюдений в Германии в 1881 году. Причем из десяти самых жарких лет начиная с 1871 года восемь были зарегистрированы в XXI веке, отмечает taz.

Эксперт Института по исследованию климата в Потсдаме Фред Хаттерманн предупреждает, что нынешняя жара и засуха — последствия климатических изменений, вызванных парниковыми газами, возникающими в результате антропогенной деятельности. «Германия уже находится в центре климатических перемен», — отмечает ученый. Если человечеству не удастся удержать повышение температуры на уровне двух градусов Цельсия по сравнению с 1871 годом, вскоре в Германии можно будет собирать апельсины. Это означает, что сельское хозяйство должно кардинально перестроиться.

Кстати, не все фермеры ФРГ страдают от жары. Производители фруктов, например, наоборот, зарегистрировали своеобразный рекорд. Урожай клубники уже на шесть процентов превысил прошлогодний. На ранний обильный урожай винограда рассчитывают и виноделы. Представитель Немецкого института вина Эрнст Бюшер отмечает в газете Tagesspiegel: «Мы так рано начнем сбор винограда, что сможем даже конкурировать с итальянцами».

Преувеличены слухи и о подорожании продуктов питания в Германии. Пока что цены повысились лишь на некоторые сорта салата и капусты. Высоким ценам и хорошему сбыту радуются пивовары. Произведенное количество пива повысилось на 0,6 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии в среду, а цены на этот пенистый напиток увеличились на 4,1 процента. Союз пивоваров сообщает на своей странице: «Некоторые пивоварни должны были даже вводить дополнительные смены, чтобы поставлять достаточно продукта розничной сети и предприятиям питания». Из-за большого спроса в некоторых регионах даже наблюдался дефицит стеклотары. Однако эта проблема затронула только некоторые предприятия отрасли.