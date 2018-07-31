Эсеры и коммунисты не пошли на выборы в Зауралье

Курганской области завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые назначены на 9 сентября текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте регионального избиркома.

Отмечается, что всего будет распределено 39 мандатов, из них 36 — депутатских. Еще в трех муниципалитетах Зауралья будут выбирать нового главу. Это Щучье , а также Яровинское и Беляковского сельсоветов.

Всего выдвинулись 107 кандидатов, при этом четверо из них практически сразу сняли свои кандидатуры. Еще трое отсеялись на этапе регистрации: было отказано одному кандидату от партии ЛДПР , и двоим самовыдвиженцам.

В итоге зарегистрированы 100 человек. Из них 26 — самовыдвиженцы. Остальные — кандидаты от «Единой России» и от ЛДПР (39 и 35 человек соответственно).

Впрочем, сейчас стало известно, что еще один представитель либерал-демократов выбыл после регистрации на основании письменного заявления.

Судя по данным ГАС «Выборы», наиболее острая конкуренция наблюдается в Кетовском районе. За мандаты депутатов Введенской и Колесниковской сельских дум будут бороться сразу по 20 кандидатов.