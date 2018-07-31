Со стаканом воды в руке: журналист IZHLIFE прокатился по разбитым и отремонтированным дорогам Ижевска

Проблема дорог для Ижевска одна из самых острых. В последние два года за ремонт дорог власти взялись серьезно, но в городе остается еще немало убитых участков.

IZHLIFE провел свою проверку. Мы взяли мерный стакан, наполнили его водой и прокатились по отремонтированным и разбитым участкам, на которые ижевчане больше всего жаловались в Сети. Принцип проверки был прост: чем меньше воды выльется, тем выше балл, который мы поставили участку дороги.

Список дорог для проверки мы составили из тех участков, которые отремонтировали в этом году в рамках программы Безопасные и качественные дороги (Буммашевская, 9 Января, Промышленная и Орджоникидзе), а также из убитых участков, на которые жаловались ижевчане. Согласно открытому вопросу в группе Я люблю Ижевск ВКонтакте, больше всего жалоб от наших читателей поступило на улицы Цветочная, Салютовская, Берша и Советская.

Буммашевская

Начался наш путь с улицы Буммашевской, у автопарка 2. Ремонта эта улица не видела давно, мы ожидали, что после Буммашевской воды в стакане не останется вовсе. Но оказалось, что там вовсю работает техника, новенький асфальт блестит Проехались с ветерком, а из нашего стакана (250 мл) вылилось всего лишь пару капель во время торможения.

Оценка: 5 9 Января

Ровный асфальт и минимум вылитой воды ждали нас и на улице 9 Января (от ул. Цветочной до Индустриального суда). Этот участок отремонтировали только в этом году в рамках федерального проекта Безопасные и качественные дороги. И снова приятная поездка и всего пара потерянных капель воды.

Оценка: 5 На 9 Января из стакана вылилось всего несколько капель Фото: Сергей Грачев Цветочная

Следующей улицей в нашем маршруте стала улица Цветочная. На нее жаловались большинство наших читателей и, как оказалось, не зря. По итогу нашей поездки по ямам и ухабам этой улицы мы расплескали из нашего мерного стакана 50 мл воды.

Оценка: 3 На улице Цветочной из-за ям и ухабов мы потеряли 50 мл воды Фото: Сергей Грачев Салютовская

Следующей разбитой дорогой на нашем пути стала улица Салютовская.

Это даже дорогой назвать сложно! Ужас! начал браниться наш водитель Ринат.

Кстати, в интернете выложено немало роликов, где ижевчане показывают весь ужас этого места. После поездки там из нашего мерного стаканчика вылилось 50 мл.

Оценка: 3 На Салютовской трясло настолько сильно, что промокла даже одежда Фото: Сергей Грачев Берша

Далее мы отправились на улицу Берша.

Ездим по этой дороге каждый день, так как живем за городом, рассказывает ижевчанин Владимир . Сейчас вот начали делать ямочный ремонт, но от такой помощи легче не стало, только хуже.

Нас на этой дороге тоже потрясло прилично, а из стаканчика вылилось 50 мл.

Оценка: 3 Средняя скорость движения по дорогам составила 40 км/ч Промышленная и Орджоникидзе

Следующей в списке оказались улица Орджоникидзе (от ул. Промышленной до разворотного кольца троллейбусов у завода Нефтемаш) и улица Промышленная.

Ждала ремонта этих улиц года два, делится ижевчанка Мария. Сама живу в районе Ильфата Закирова, но работаю на Удмуртской, поэтому ездила по этим улицам каждый день. Мало того что ехать по ней было невозможно из-за ям, так еще и приходилось стоять в пробке: водители не спешили, ямы и ухабы проезжали медленно. Сейчас пробки, конечно, тоже есть, но в них мы стоим максимум 5-7 минут, а не 20-30, как раньше.

Эти дороги также ремонтировали в этом году в рамках программы Безопасные и качественные дороги. На улице Промышленной работы еще ведутся, поэтому воду мы в итоге немного потеряли. За обе улицы минус 25 мл.

Оценка: 4 Советская

Последней дорогой, которую нам довелось проверить, оказалась улица Советская, от заправки Башнефть до улицы Ленина. На этом участке вода разливалась так сильно, что мы еле успевали следить, чтобы полностью не оказаться в воде. Трясло мама не горюй! В конце пути асфальт закончился совсем, начался просто гравий. Итог: из мерного стаканчика вылилось больше около 70 мл.

Оценка: 2 Есть мнение

Антон Демин, исполнительный директор МГ Центр, стаж вождения 16 лет Дорожная ситуация в городе стала действительно лучше! Дороги ремонтируются в несколько слоев, это радует. Как водителю мне очень нравится, как отремонтировали Удмуртскую, Магистральную, Авангардную и Труда. По этим дорогам я чаще всего езжу, поэтому обращаю внимание. Очень рад, что также обратили внимание и привели в порядок участок пути около Хозяйственной базы, ремонта там ждали давно!

Где сейчас идет ремонт?

На сегодня ремонт идет на Маяковской, Пойме, Баранова, 7-й Подлесной, Карла Маркса , Карла Либкнехта, Труда, Буммашевской, Удмуртской, 9 Января, а также на автодороге Ижевск оранжерейный комплекс. Все работы планируют завершить уже к 20 августа.

В этом году в рамках проекта работы ведутся и на одной из самых оживленных городских магистралей улице Удмуртской. Здесь отремонтируют участок от Лихвинцева до переулка Северный по восточной стороне, и от Майской до Базисной по западной. Помимо укладки выравнивающего слоя и покрытия, предусмотрен и ремонт колодцев 58 штук, а также установка бордюров по 1 600 погонных метров по обе стороны улицы.

Также в конце июня в Ижевске стартовал осмотр объектов, которые попадут в список для ремонта в 2019 году в рамках проекта Безопасные и качественные дороги. При формировании перечня улиц учитываются мнения жителей, а также замечания ГИБДД и общественных организаций Автомобильной Удмуртии , Автомобилистов Удмуртии и Общероссийского народного фронта.

КСТАТИ!

Как вы оцениваете нынешний ремонт дорог в Ижевске?*

13,58% — Отлично! Обновили улицы, которые давно нуждались в ремонте 52,95% — Хорошо. Состояние дорог в городе стало лучше, но объем для работ еще большой 33,47% — Удовлетворительно, хочется больше отремонтированных участков.

*Проголосовали 729 человек. Опрос проводился в группе Я люблю Ижевск ВКонтакте.